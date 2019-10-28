Защищенный смартфон Ulefone Armor 7 оценен в 370

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский защищенный смартфон Ulefone Armor 7 стал доступен для предварительного заказа по цене в 370 долларов. Напомним, что аппарат получил мощный процессор MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, а также 16 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, фронтальную камеру на 16 Мп, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 19,5:9, сканер отпечатков пальцев на боковой кромке, аккумулятор на 5500 мАч, поддержку беспроводной зарядки Qi на 10 Вт, модуль NFC с поддержкой Google Pay, а также операционную систему Android 9.0 Pie.