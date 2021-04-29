Защищенный смартфон Ulefone Armor 8 Pro оценен в $170

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов очередной новинкой – Ulefone Armor 8 Pro. Аппарат характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69K, защитой от падений и ударов по армейскому стандарту MIL-STD-810G, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым экраном с врезанной селфи-камерой, батареей ёмкостью 5580 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 16 Мп, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 11.