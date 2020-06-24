Защищенный смартфон Ulefone Armor 9 получит тепловизор

Один из главных производителей защищенный смартфонов, компания Ulefone, готовит очередную новинку. На краудфандинговой платформе Kickstarter появились сведения о модели Armor 9, выход которой состоится уже 29 июня. Аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч, модуль NFC для бесконтактных платежей и предустановленную ОС Android 10. Главными особенностями новинки станут тепловизор FLIR и возможность подключить эндоскоп. Ориентировочная цена Armor 9 составляет 330 долларов.