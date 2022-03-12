Защищенный смартфон Ulefone Armor X10 Pro получил небольшой экран

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X10 Pro, одной из особенностей которого можно назвать его компактность. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320 с частотой 650 МГц, 64 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, крупными динамиками типа 1216, FM-радио без гарнитуры, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K и прочностью по американскому стандарту MIL-STD-810G. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.