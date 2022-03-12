Защищенный смартфон Ulefone Armor X10 Pro получил небольшой экран

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X10 Pro, одной из особенностей которого можно назвать его компактность. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320 с частотой 650 МГц, 64 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, крупными динамиками типа 1216, FM-радио без гарнитуры, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K и прочностью по американскому стандарту MIL-STD-810G. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Ulefone Armor X10 Pro
Представлен смартфон Xiaomi 11i…
Представлен смартфон Xiaomi 11iКомпания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 11i, которая оценена на индийском рынке в…
Apple будет полагаться на Samsung и LG при выпуске перфориро…
Apple будет полагаться на Samsung и LG при выпуске перфорироСогласно отчету, южнокорейский технологический гигант Samsung, который является основным поставщиком OLED…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерах…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерахАвторитетный информатор Эван Блэсс поделился качественными изображениями геймерского смартфона Lenovo Leg…
OxygenOS 12 блокирует доступ к камере в сторонних приложения…
OxygenOS 12 блокирует доступ к камере в сторонних приложенияНедавно OnePlus выпустила стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 для OnePlus 9 и OnePlus 9 …
Redmi выпустила эксклюзивную тему MIUI Spider-Man: No Way Ho…
Redmi выпустила эксклюзивную тему MIUI Spider-Man: No Way HoXiaomi Redmi выпустила эксклюзивную тему Spider-Man: No Way Home для своих смартфонов в Китае. Эта специа…
Realme V25 будет иметь меняющий цвет дизайн…
Realme V25 будет иметь меняющий цвет дизайнRealme запустит Realme V25 в Китае 3 марта, и хотя компания еще не представила подробную спецификацию сма…
Опубликованы технические характеристики Redmi K50 Gaming…
Опубликованы технические характеристики Redmi K50 GamingВ феврале 2021 года Redmi представила смартфоны Redmi K40 , K40 Pro и K40 Pro+ в Китае. Следовательно, по…
Смартфон Redmi Note 11E Pro появился в продаже…
Смартфон Redmi Note 11E Pro появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона среднего уровня Redmi Note 11E Pro, который досту…
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor