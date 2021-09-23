Защищенный смартфон Ulefone Armor X8i получил Android 11

Компания Ulefone представила защищенный смартфон Armor X8i, который получил защиту в соответствии со стандартами IP69K и IP68. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek MT6762, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, модулем NFC для бесконтактной оплаты и предустановленной операционной системой Android 11. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.