Защищенный смартфон Vkworld VK7000 оснастили беспроводной зарядкой

2018-05-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vkworld VK7000 ; [98]
Компания Vkworld пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью VK7000, которая может похвастаться поддержкой беспроводной зарядки. Новинку также оснастили 5,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, процессор MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 5600 мАч и сканером отпечатков пальцев. Корпус смартфона изготовлен из термопластичного полиуретана и металла, а потому ему не страшны падения на твердую поверхность с высоты до 2 м. Цена Vkworld VK7000 составит 150 долларов.


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