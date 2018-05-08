Защищенный смартфон Vkworld VK7000 оснастили беспроводной зарядкой

Компания Vkworld пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью VK7000, которая может похвастаться поддержкой беспроводной зарядки. Новинку также оснастили 5,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, процессор MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 5600 мАч и сканером отпечатков пальцев. Корпус смартфона изготовлен из термопластичного полиуретана и металла, а потому ему не страшны падения на твердую поверхность с высоты до 2 м. Цена Vkworld VK7000 составит 150 долларов.