Защищенный смартфон Zeeker T100 получил АКБ на 6000 мАч

Компания Zeeker пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью T100, главной особенностью которой стал лазерный дальномер с дальностью измерения 40 м. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной камерой с главным модулем на 16 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп, а также защитой в соответствии со стандартом MIL-STD-810G и степенью IP69K. Цена смартфона составляет 320 долларов.

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