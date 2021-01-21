Защищенный телефон Ulefone Armor 12 с процессором Dimensity 1200 5G

Ожидается, что компания Ulefone скоро представит новый защищенный смартфон Armor 12 с процессором MediaTek Dimensity 1200 5G.

Опубликованный компанией рекламный плакат подтверждает, что устройство будет называться Ulefone Armor 12. Также смартфон рекламируется как первый в мире защищенный телефон на базе процессора Dimensity 1200 с поддержкой 5G. Кроме того, на рекламный плакат подтверждает, что смартфон будет поставляется с комбинацией 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Ulefone Armor 12 будет прочным телефоном, как и все другие смартфоны под маркой Armor от Ulefone.

Процессор MediaTek Dimensity 1200 5G - это 6-нм процессор компании MediaTek использующий ядра Cortex-A78. Он поставляется с конфигурацией 1 + 3 + 4, а ядро ​​Cortex-A78 работает на частоте 3 ГГц. Также есть три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц.