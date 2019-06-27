Защищённые Canyon CNS-SW51

Как и вся линейка носимых гаджетов Canyon, часы CNS-SW51 совместимы с приложением Canyon Fit, доступным для iOS и Android. С его помощью можно отслеживать повседневную деятельность, обрабатывать физическую активность, учитывать расход и получение калорий, накапливать статистику показателей здоровья и физической активности. Устройство также оповещает о входящих сообщениях и звонках.Встроенного аккумулятора емкостью 550 мАч хватает на 8 месяцев полноценного использования часов со всеми смарт-функциями, а при отключении Bluetooth они способны проработать до 12 месяцев без подзарядки в режиме отображения времени. Часы напоминают о необходимости размяться, чтобы избежать нежелательного замедления обмена веществ. Напоминание о движении помогает увеличить физическую активность. Часы выполнены в чёрно-сером корпусе из металла с усиленным силиконовыми вставками ремешком. При размере 53 x 53 x 19,5 мм и весе 62 грамма они подходят как для мужчин, так и для женщин. Защита по стандарту IP68 позволяет погружаться в них на глубину 1 метра длительностью до 30 минут. О стоимости новинки пока неизвестно.