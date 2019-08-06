Защищённые смарт-часы Fossil Gen 5

Список интерфейсов смарт-часов включает модули Wi-Fi, GPS, и NFC для бесконтактной оплаты с помощью Google Pay. Для приема входящих звонков и общения с голосовым помощником Google Assistant в гаджете есть выделенный динамик. Металлический корпус Fossil Gen 5 защищён от попадания воды и способен выдержать погружение на глубину до 30 метров.Устройство получило круглый дисплей диаметром 44 мм и построено на базе нового чипсета Snapdragon Wear 3100 с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ накопителя. Фишкой часов стала возможность настройки режима энергопотребления в зависимости от сценария использования. По умолчанию активирован «дневной режим», дополнительно можно выбрать опции «энергосбережение», «пользовательский режим» и «только часы». Аксессуар обладает датчиком сердечного ритма.По сравнению с прошлогодней моделью гаджет в стальном корпусе под управлением операционной системы Wear OS получил обновленную начинку и продвинутые настройки энергосбережения.Стоимость часов будет составлять 295 долларов.