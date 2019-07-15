Защищённый и доступный Passport

В отличие от предыдущих устройств Unihertz, новинка не будет ультракомпактной. Наоборот, она получит 4,5" экран с соотношением сторон 1х1 – такой же по характеристикам, как у Passport. Ниже расположится четырехстрочная клавиатура. Нижние три строки отведены под ввод текста, в верхней находятся управляющие клавиши Android. Сканер отпечатков пальцев совмещен не с «пробелом», как у BlackBerry, а с «домой». Unihertz Titan защищён от воды, пыли и ударов, поддерживает NFC и беспроводную зарядку, умеет узнавать пользователя по лицу и содержит два слота SIM.О стоимости новинки пока неизвестно.