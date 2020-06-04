Защищённый ноутбук Getac B360 с одним из самых ярких дисплеев

Getac представил первый в своем роде ноутбук с процессором Intel Core 10-го поколения с графической картой UHD от Intel.

13,3-дюймовый ноутбук Getac B360 сертифицирован по IP66 и MIL-STD-810H, с дополнительной устойчивостью к солевому туману, и производитель заявляет, что может выдерживать падения с высоты до 1,8 м во включенном режиме. Ноутбук доступен в виде двух разных моделей. Getac B360 адаптирован под сектора общественной безопасности и госуслуг, и Getac B360 Pro - для оборонного сектора. При весе 2,3 кг B360 также удивительно легок, учитывая, что он поддерживает запатентованную технологию сменных батарей Getac.

Getac B360 может похвастаться дисплеем IPS Full HD с максимальной яркостью 1400 нит, что более чем в два раза превышает яркость, достигаемую потребительскими ноутбуками. В ноутбуке есть SD и считыватели смарт-карт, а также множество разъемов; док-станция, аудиоразъем, три разъема USB Type-A, порт HDMI. Дополнительные опции включают в себя слот для SIM-карты и радиочастотный антенный выход для GPS, WLAN и WWAN. Связь осуществляется через порт Gigabit Ethernet, Intel Wi-Fi 6 AX200 и Bluetooth 5.1.