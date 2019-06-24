За неделю продано более 1 миллиона фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4

Компания Xiaomi объявила о том, что за 8 дней с начала продаж фитнес-браслет Mi Band 4 разошелся тиражом в 1 миллион экземпляров. Каждый час китайский производитель реализует около 5 тысяч устройств. Такими темпами Mi Band 4 станет самым популярным фитнес-браслетом Xiaomi.

Напомним, что одной из главных особенностей новинки стал 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240:120 пикселей и закаленным стеклом 2,5D. Браслет также характеризуется различными темами оформления, встроенным голосовым помощником, управлением жестами, оптическим датчиком ЧСС, шестиосным акселерометром, шестью режимами работы, защитой от воды, аккумулятором на 135 мАч и версией с модулем NFC.