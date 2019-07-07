За первый квартал 2019 года продажи iPhone в Индии упали на 42%

Поставки iPhone в январе-марте сократились на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно отчету The Economic Times, поставки iPhone в Индию снизились до 220 000 единиц в январе-марте. В апреле ситуация немного улучшилась из-за больших скидок, но после этого продажи снова упали в мае-июне. И это неудивительно, учитывая большое количество бюджетных смартфонов у других компаний, таких как Samsung, Xiaomi и OnePlus. По прогнозам аналитиков, за год Apple сможет продать в Индии около 1,5–1,6 млн устройств, что на 10–17% меньше, чем в 2018 году. У Apple уже есть планы по производству своих телефонов в Индии через тайваньского производителя Foxconn. Местное производство смартфонов должно повлиять на снижение цены и в конечном итоге — на количество проданных гаджетов.