За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-президент компании

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается в конце этого года. Утверждается, что выпуск этой премиальной модели лично курирует вице-президент Xiaomi Ян Чжэ. Отметим, что Чжэ получил свою должность в этом месяце, а ранее он работал в TLC и Meizu.

Что до Xiaomi Mi Mix 4, то ему прочат гиперболический дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, до 16 ГБ оперативной памяти и топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865+.