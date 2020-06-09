За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-президент компании

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается в конце этого года. Утверждается, что выпуск этой премиальной модели лично курирует вице-президент Xiaomi Ян Чжэ. Отметим, что Чжэ получил свою должность в этом месяце, а ранее он работал в TLC и Meizu.

Что до Xiaomi Mi Mix 4, то ему прочат гиперболический дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, до 16 ГБ оперативной памяти и топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865+.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 6.2. Стильный бюджетник с тройной камеройОбзор плюсов и минусов смартфона Nokia 6.2. Стильный бюджетник с тройной камерой
Лучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GBЛучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GB
Предварительный обзор LG 2020 K Series. Весьма неплохоПредварительный обзор LG 2020 K Series. Весьма неплохо
Новости:
CES 2021 пройдет в стандартном формате

В этом году большинство выставок и презентаций были закрыты из-за пандемии коронавируса, так что многие о...
Samsung Galaxy Note 20+ показали на фото

Какое-то время назад на просторах интернета появились изображения смартфона Samsung Galaxy Note 20 от дос...
Motorola One Fusion+ получит уникальную функцию

Длительное время компания Motorola ничего не показывала на рынке смартфонов и многие даже решили, что про...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Honor Play 4 в трех цветах...
Honor Play 4 в трех цветахНесмотря на то, что в последнее время у компании Huawei далеко не лучшее состояние на мировом рынке смарт...
Redmi Note 9 Pro Max раскупили за нескол...
Redmi Note 9 Pro Max раскупили за несколВчера компания Redmi дала старт продажам смартфона Note 9 Pro Max, выход которого был отложен на два меся...
Redmi K30 5G Racing Edition первый смарт...
Redmi K30 5G Racing Edition первый смартRedmi представила новый смартфон K30 5G Racing Edition. K30 5G Racing Edition стал первым смартфоном, осн...
Xiaomi выпустила монитор Redmi Monitor 1...
Xiaomi выпустила монитор Redmi Monitor 1Xiaomi известна своими смартфонами и умными устройствами. Компания решила заняться производством мониторо...
Представлен беспроводной пылесос Dyson ...
Представлен беспроводной пылесос Dyson Dyson представляет беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro, который работает до 120 минут благо...
AirPods следующего поколения оснастят да...
AirPods следующего поколения оснастят даБлагодаря поддержке множества функций в умных часах Apple Watch, компания Apple планирует добавить некото...
Флагман OPPO Find X2 за 72 990 рублей в ...
Флагман OPPO Find X2 за 72 990 рублей в Уже завтра в России стартуют продажи флагманского смартфона OPPO Find X2, который официально анонсировали...
Samsung Galaxy M11 бюджетник с процессор...
Samsung Galaxy M11 бюджетник с процессорКомпания Samsung работает над выпуском нового бюджетного смартфона. Новинка засветилась на сайте Google P...
Смартфон Redmi 10X Pro оценен в 320 долл...
Смартфон Redmi 10X Pro оценен в 320 доллКомпания Redmi представила смартфон Redmi 10X Pro, который может похвастаться сочетанием производительног...
Игровая мышь Logitech G102 LIGHTSYNC поя...
Игровая мышь Logitech G102 LIGHTSYNC пояКомпания Logitech выпускает самую экономичную мышь на сегодняшний день - Logitech G102 LIGHTSYNC. Мышь им...
Xiaomi Mi 8 Lite и Mi Max 3 получили гло...
Xiaomi Mi 8 Lite и Mi Max 3 получили глоКитайская компания Xiaomi, начала обновлять до операционной системы Android 10 два смартфона из глобально...
Мероприятие Game Festival: Spring Editio...
Мероприятие Game Festival: Spring EditioНа мероприятии Game Festival: Spring Edition представлены более 50 демо-игр. Игры разработали начинающие ...
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600KОбзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K
Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусовОбзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов
Обзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караокеОбзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караоке
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Обзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего домаОбзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего дома
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor