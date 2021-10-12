Заботиться о себе стало ещё проще с новыми умными часами Amazfit серии GTR 3 и GTS 3

Amazfit, один из ведущих производителей на рынке носимых устройств, представил три новые модели смарт-часов: GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3.
Смарт-часы Amazfit на базе ОС Zepp оснащены набором современных функций для мониторинга состояния здоровья и тренировок и упакованы в изящные и стильные корпуса. Устройства позволят пользователям выйти на новый уровень фитнеса и заботы о своем здоровье, находить баланс и добиваться успеха, не изменяя своему стилю жизни.ОС Zepp
Новая ОС Zepp с интуитивно понятным интерфейсом разработана специально для оптимизации производительности носимых устройств Amazfit. Она также поддерживается устройствами Android и iOS, подключается к Apple Health или Google Fit для синхронизации данных о здоровье и к Strava, Relive, Runkeeper и TrainingPeaks для синхронизации спортивных данных.
В ОС Zepp встроено множество комплексных рекомендаций по здоровью и тренировкам, а приложение Zepp позволяет получить доступ к дополнительным советам.Основные характеристики серий GTR 3 и GTS 3
GTR 3 Pro: расширенная функциональность
Яркий дисплей Amazfit GTR 3 Pro обеспечивает ослепительные визуальные эффекты и доступ к интуитивно понятному интерфейсу.
С помощью навигационной головки с тактильной обратной связью можно запускать разнообразные функции и спортивные режимы.
Кроме того, часы GTR 3 Pro автоматически распознают восемь популярных видов тренировок, дают возможность ответить на входящий звонок через Bluetooth и имеют встроенное хранилище.
GTR 3: удобство и надежность
Смарт-часы GTR 3 изготовлены из легкого, но прочного авиационного алюминиевого сплава. Они отличаются стильным дизайном, оснащены удобным антибактериальным силиконовым ремешком и способны работать три недели без подзарядки.
GTS 3: легкость и стиль
Amazfit GTS 3 — одни из самых тонких и легких смарт-часов в мире, при этом функции устройства почти полностью соответствуют функциям GTR 3.
Цены и доступность
В России Amazfit GTR 3 и GTS 3 будут стоить ориентировочно 13 990 рублей, Amazfit GTR 3 Pro — 16 990 рублей. Новинки появятся в продаже в ближайшее время.Технические характеристики