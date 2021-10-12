Заботиться о себе стало ещё проще с новыми умными часами Amazfit серии GTR 3 и GTS 3

Amazfit, один из ведущих производителей на рынке носимых устройств, представил три новые модели смарт-часов: GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3.

Смарт-часы Amazfit на базе ОС Zepp оснащены набором современных функций для мониторинга состояния здоровья и тренировок и упакованы в изящные и стильные корпуса. Устройства позволят пользователям выйти на новый уровень фитнеса и заботы о своем здоровье, находить баланс и добиваться успеха, не изменяя своему стилю жизни.

Новая ОС Zepp с интуитивно понятным интерфейсом разработана специально для оптимизации производительности носимых устройств Amazfit. Она также поддерживается устройствами Android и iOS, подключается к Apple Health или Google Fit для синхронизации данных о здоровье и к Strava, Relive, Runkeeper и TrainingPeaks для синхронизации спортивных данных.

В ОС Zepp встроено множество комплексных рекомендаций по здоровью и тренировкам, а приложение Zepp позволяет получить доступ к дополнительным советам.

Измерение 4-в-1: возможность проверить одним нажатием частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови, уровень стресса и частоту дыхания; измерение занимает 45 секунд.

24-часовой мониторинг: круглосуточный контроль частоты сердечных сокращений, даже во время плавания.

Система PAI: показатели здоровья сопоставляются с данными последних семи дней активности и преобразуются в баллы PAI.

Мониторинг сна: отслеживаются все стадии сна и дыхание во сне; данные выводятся на экран часов.

Контроль менструального цикла: точно прогнозируется время и продолжительность менструального и фертильного периодов.

Быстрый доступ: основная информация выводится на экран одним прикосновением.

Голосовое управление: Alexa устанавливает будильники, отвечает на вопросы и делает многое другое; автономный голосовой помощник запускает измерения и спортивные режимы, управляет устройствами умного дома.

Быстрый и точный GPS: точное отслеживание местоположения с помощью пяти спутниковых систем.

Инструменты мотивации: виртуальный пейсер помогает оптимизировать тренировки.

Яркий дисплей Amazfit GTR 3 Pro обеспечивает ослепительные визуальные эффекты и доступ к интуитивно понятному интерфейсу.

С помощью навигационной головки с тактильной обратной связью можно запускать разнообразные функции и спортивные режимы.

Кроме того, часы GTR 3 Pro автоматически распознают восемь популярных видов тренировок, дают возможность ответить на входящий звонок через Bluetooth и имеют встроенное хранилище.

Смарт-часы GTR 3 изготовлены из легкого, но прочного авиационного алюминиевого сплава. Они отличаются стильным дизайном, оснащены удобным антибактериальным силиконовым ремешком и способны работать три недели без подзарядки.

Amazfit GTS 3 — одни из самых тонких и легких смарт-часов в мире, при этом функции устройства почти полностью соответствуют функциям GTR 3.

В России Amazfit GTR 3 и GTS 3 будут стоить ориентировочно 13 990 рублей, Amazfit GTR 3 Pro — 16 990 рублей. Новинки появятся в продаже в ближайшее время.