Заботиться о себе стало ещё проще с новыми умными часами Amazfit серии GTR 3 и GTS 3

Amazfit, один из ведущих производителей на рынке носимых устройств, представил три новые модели смарт-часов: GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3.

Смарт-часы Amazfit на базе ОС Zepp оснащены набором современных функций для мониторинга состояния здоровья и тренировок и упакованы в изящные и стильные корпуса. Устройства позволят пользователям выйти на новый уровень фитнеса и заботы о своем здоровье, находить баланс и добиваться успеха, не изменяя своему стилю жизни.

ОС Zepp

Новая ОС Zepp с интуитивно понятным интерфейсом разработана специально для оптимизации производительности носимых устройств Amazfit. Она также поддерживается устройствами Android и iOS, подключается к Apple Health или Google Fit для синхронизации данных о здоровье и к Strava, Relive, Runkeeper и TrainingPeaks для синхронизации спортивных данных.

В ОС Zepp встроено множество комплексных рекомендаций по здоровью и тренировкам, а приложение Zepp позволяет получить доступ к дополнительным советам.

Основные характеристики серий GTR 3 и GTS 3
  • Измерение 4-в-1: возможность проверить одним нажатием частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови, уровень стресса и частоту дыхания; измерение занимает 45 секунд.
  • 24-часовой мониторинг: круглосуточный контроль частоты сердечных сокращений, даже во время плавания.
  • Система PAI: показатели здоровья сопоставляются с данными последних семи дней активности и преобразуются в баллы PAI.
  • Мониторинг сна: отслеживаются все стадии сна и дыхание во сне; данные выводятся на экран часов.
  • Контроль менструального цикла: точно прогнозируется время и продолжительность менструального и фертильного периодов.
  • Быстрый доступ: основная информация выводится на экран одним прикосновением.
  • Голосовое управление: Alexa устанавливает будильники, отвечает на вопросы и делает многое другое; автономный голосовой помощник запускает измерения и спортивные режимы, управляет устройствами умного дома.
  • Быстрый и точный GPS: точное отслеживание местоположения с помощью пяти спутниковых систем.
  • Инструменты мотивации: виртуальный пейсер помогает оптимизировать тренировки.

GTR 3 Pro: расширенная функциональность

Яркий дисплей Amazfit GTR 3 Pro обеспечивает ослепительные визуальные эффекты и доступ к интуитивно понятному интерфейсу.

С помощью навигационной головки с тактильной обратной связью можно запускать разнообразные функции и спортивные режимы.

Кроме того, часы GTR 3 Pro автоматически распознают восемь популярных видов тренировок, дают возможность ответить на входящий звонок через Bluetooth и имеют встроенное хранилище.

GTR 3: удобство и надежность

Смарт-часы GTR 3 изготовлены из легкого, но прочного авиационного алюминиевого сплава. Они отличаются стильным дизайном, оснащены удобным антибактериальным силиконовым ремешком и способны работать три недели без подзарядки.

GTS 3: легкость и стиль

Amazfit GTS 3 — одни из самых тонких и легких смарт-часов в мире, при этом функции устройства почти полностью соответствуют функциям GTR 3.

Цены и доступность

В России Amazfit GTR 3 и GTS 3 будут стоить ориентировочно 13 990 рублей, Amazfit GTR 3 Pro — 16 990 рублей. Новинки появятся в продаже в ближайшее время.

Технические характеристики

Комментарии и отзывы Amazfit GTR 3
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