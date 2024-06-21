Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах

Каждый актуальный ноутбук компании HUAWEI оборудован приложением PC Manager. Не все знают, насколько это удобное приложение для работы с ноутбуком. В этой статье рассказываем, чем оно может быть вам полезно.

Режим мультиэкрана

Продукты компании HUAWEI отлично работают в экосистеме. Если у вас несколько устройств бренда, например ноутбук и планшет, то их функциональность можно расширить за счет мультиэкрана.Функция «Мультиэкран» может работать в трех режимах: проекция, расширение и взаимодействие. В первом случае экран лэптопа отображается на планшете, что позволяет использовать его как графический планшет, если есть стилус M-Pencil. Например, открыли Photoshop, вывели его на MatePad и рисуете, либо подписываете документы с помощью стилуса. Правда есть небольшая задержка в выводе изображения.В режиме «Расширение» планшет можно использовать, как второй экран. Например, во время работы, чтобы смотреть данные в браузере и составлять отчет в Excel. Либо смотреть интервью на YouTube и параллельно работать.При активации режима «Взаимодействие» планшетом можно управлять с помощью тачпада и клавиатуры ноутбука. Например, отвечать на сообщения в Telegram или передавать файлы с устройства на лэптоп.

Также, если Apple только в iOS 18 внедрила возможность трансляции экрана смартфона на ноутбук, то в HUAWEI эта фишка существует уже давно.

Huawei Share

Huawei Share служит для передачи данных между устройствами Huawei. Работает это так: подносите смартфон к тачпаду ноутбука или метке Huawei Share и подключаете его к лэптопу.После этого вы можете передавать файлы между устройствами. Что интересно, скорость загрузки значительно выше, чем просто по Bluetooth. Это особенно важно при передаче больших файлов, например видео в 4К.

AI Search

Это удобный поисковик файлов на компьютере и ваших устройствах Huawei поблизости. Он открывается через главный экран приложения PC Manager. После чего нужно ввести поисковый запрос, например, Screenshot и найти нужный файл.Если искать на ноутбуке, AI отобразит документы, приложения, папки, изображения, видео, аудио, архивы и прочие файлы, удовлетворяющие этот запрос.Если на смартфоне или планшете — AI отобразит только документы, изображения или видео. Тем не менее это в разы удобнее, чем сначала искать Word-документ на телефоне, потом отправлять его по Huawei Share на ноутбук и уже после этого открывать его на большом экране.

Обновление драйверов

Драйверы компьютера нужно регулярно обновлять, чтобы устройство работало стабильнее и безопаснее, так как нередко находят различные уязвимости и устраняют их с помощью обновлений. Но загружать их вручную — неудобно, проще всё делать одной кнопкой в одном месте — в разделе Оптимизация.В нем можно обновить как отдельные драйверы, так и все вместе. Рекомендуем второй вариант. Причем можно активировать автоматическую загрузку, чтобы каждый раз не скачивать их вручную.

SuperHub

SuperHub — это единый буфер, в котором можно хранить временные файлы и отправлять их, например, в Telegram, Google Диск, почту. Для использования нужно открыть панель управления и активировать его.этот Hub можно перетащить скопированный текст, изображение, видео или другие файлы. После копирования файлов в SuperHub, их можно отправить в любое из приложений. А при закрытии суперхаба, он автоматически очищается, так что не рекомендуем хранить в нем что-то важное.