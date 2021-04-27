Загадочный ZTE 7530N замечен на TENAA

Новый смартфон компании ZTE с номером модели ZTE 7530N получил сертификацию китайского органа TENAA. В списке TENAA есть полные спецификации и изображения телефона, но окончательное название продукта еще не раскрыто.

ZTE 7530N оснащен 6,52 дюймовым IPS дисплеем, который поддерживает разрешение экрана HD +. На дисплее также имеется выровненная по центру дырочка, в которой установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели корпуса размещены три модуля с 16-мегапиксельным основным объективом, 5-мегапиксельной вторичной камерой, 2-мегапиксельной камерой и светодиодной вспышкой.

ZTE 7530N оснащен неизвестным 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти. Обе модели оснащены 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением ОС Android 11 и питается от аккумулятора ёмкостью 3900 мАч. Больше информации об устройстве нет.

Комментарии и отзывы ZTE 7530N
Новости:
Honor Play 20 официально представлен

Honor довольно тихо и незаметно анонсировала новый смартфон под названием Honor Play 20 на территории Кит...
Просочились цены Samsung Galaxy F02s перед запуском

Компания Samsung скоро представить смартфон Galaxy F02 в Индии. В преддверии официального запуска этого ...
Смартфон Nokia C20 получил съемную батарею

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia C20, которая работает под уп...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерах

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился качественными изображения смартфона Galaxy S21 FE, к...
В смартфон Meizu 18 добавили режим 2K/120 Гц

Сегодня компания Meizu через обновление добавила в смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro кадровую частоту 120...
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугойОбзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой
Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепки...
Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепки На популярном YouTube-канале JerryRigEverything проверили прочность новенького смартфона Realme 8 Pro, ...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат дисп...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат диспГрядущие смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 станут первыми телефонами Samsung среднего класса с дисплеями ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Performance P7 Neo, которая ориентиров...
Ищем аксессуары для Xiaomi Redmi Note 10...
Ищем аксессуары для Xiaomi Redmi Note 10Достаточно часто пользователи спрашивают нас о том, какой ...
Анонсирована Resident Evil 4 VR для Ocul...
Анонсирована Resident Evil 4 VR для OculCAPCOM анонсировала Resident Evil 4 VR специально для Oculus Quest 2. Франшиза Resident Evil 4 до сих пор...
BOE готовится выпускать MicroOLED-диспле...
BOE готовится выпускать MicroOLED-дисплеПо сообщениям инсайдеров, один из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует коммер...
Samsung Galaxy Tab Active3 получил обнов...
Samsung Galaxy Tab Active3 получил обновSamsung Galaxy Tab Active3 - новейший защищенный планшет компании. Теперь этот новый планшет получил обно...
CHERRY представила беспроводной комплект...
CHERRY представила беспроводной комплектПроизводитель компьютерной периферии компания CHERRY представила комплект Stream Desktop - беспроводная к...
Выпущен новый графический драйвер AMD Ra...
Выпущен новый графический драйвер AMD RaAMD выпустила графический драйвер Radeon Software Adrenalin 21.3.1. Обновление приносит поддержку видеока...
Poco X3 Pro уже появился у российского р...
Poco X3 Pro уже появился у российского рВ каталоге одного из неофициальных ритейлеров Xiaomi появились страницы новеньких смартфонов Poco F3 и Po...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерах...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерахСетевые инсайдеры поделились качественными изображениями планшета iPad mini 6, анонс которого ожидается у...
Игровые системы Corsair One получили обн...
Игровые системы Corsair One получили обнCorsair представила обновленные игровые системы One a200 и i200. Теперь серия One оснащается новейшими пр...
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor