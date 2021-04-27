Загадочный ZTE 7530N замечен на TENAA

Новый смартфон компании ZTE с номером модели ZTE 7530N получил сертификацию китайского органа TENAA. В списке TENAA есть полные спецификации и изображения телефона, но окончательное название продукта еще не раскрыто.

ZTE 7530N оснащен 6,52 дюймовым IPS дисплеем, который поддерживает разрешение экрана HD +. На дисплее также имеется выровненная по центру дырочка, в которой установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели корпуса размещены три модуля с 16-мегапиксельным основным объективом, 5-мегапиксельной вторичной камерой, 2-мегапиксельной камерой и светодиодной вспышкой.

ZTE 7530N оснащен неизвестным 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти. Обе модели оснащены 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением ОС Android 11 и питается от аккумулятора ёмкостью 3900 мАч. Больше информации об устройстве нет.