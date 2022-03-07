Загадочный ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT и Intel Core i9-12900H появился в базе данных Ashes of the Singularity

Чипы RDNA2 представленные на процессорах Rembrandt серии Ryzen 6000, показали себя с большим успехом. Теперь ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT появился в сети в базе данных бенчмарка Ashes of The Singularity. По какой-то причине база данных AoTS неправильно помечает видеокарту как AMD Radeon RX 6850M. Тем не менее, это без сомнения, AMD Radeon RX 6850M XT, поскольку AMD никогда не анонсировала свой вариант, отличный от XT.

Видеокарта работает в паре с высокопроизводительным процессором Intel Alder Lake Core i9-12900H. Что касается фактического теста, то графический процессор на базе RDNA 2 набирает 10 800 баллов и может выдавать 109 кадров в секунду при предустановке 1080p. Производительность аналогична Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, которая при тестировании с тем же процессором, показывает 11 000 баллов и 111 FPS.

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