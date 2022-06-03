Загадочный телефон OnePlus сертифицирован агентством FCC

Другие подробности, появившиеся в документах FCC, заключаются в том, что загадочный телефон OnePlus будет модифицированной версией OPPO A57. Заявка FCC показывает, что CPH2469 будет иметь такие изменения, как новая крышка аккумуляторного отсека с логотипом OnePlus, включение красного USB-кабеля, переход на 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную систему с двумя камерами, работающую под управлением OxygenOS 12.1. Похоже, что остальные характеристики телефона могут быть идентичны OPPO A57 4G.
Документы FCC также показали, что OnePlus CPH2469 имеет размеры 163,74 x 75,03 x 7,99 мм и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он также будет поддерживать быструю зарядку SuperVOOC. Подробности, появившиеся в FCC, предполагают, что в конечном итоге это может быть телефон под брендом Nord.