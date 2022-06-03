Загадочный телефон OnePlus сертифицирован агентством FCC

Таинственный телефон OnePlus получил сертификат от FCC. Как обычно, сертификация раскрыла несколько ключевых характеристик телефона. Появившиеся подробности позволяют предположить, что это будет доступное устройство. Документы FCC о предстоящем телефоне OnePlus с номером модели CPH2469 показывают, что это устройство 4G LTE. В заявке FCC есть документ, в котором говорится, что OPPO разрешает OnePlus продавать телефон OPPO под собственным названием компании.

Другие подробности, появившиеся в документах FCC, заключаются в том, что загадочный телефон OnePlus будет модифицированной версией OPPO A57. Заявка FCC показывает, что CPH2469 будет иметь такие изменения, как новая крышка аккумуляторного отсека с логотипом OnePlus, включение красного USB-кабеля, переход на 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную систему с двумя камерами, работающую под управлением OxygenOS 12.1. Похоже, что остальные характеристики телефона могут быть идентичны OPPO A57 4G.

Документы FCC также показали, что OnePlus CPH2469 имеет размеры 163,74 x 75,03 x 7,99 мм и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он также будет поддерживать быструю зарядку SuperVOOC. Подробности, появившиеся в FCC, предполагают, что в конечном итоге это может быть телефон под брендом Nord.

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