Zalman CNPS9X Optima порадует стоимостью

Официально представлен башенный кулер Zalman CNPS9X Optima. Это бюджетная система, которая идеально подойдет для игрового компьютера начального или среднего уровня. Современные процессоры от Intel выделяют минимум тепла, так что вы можете даже немного разогнать процессор и не переживать о проблемах с температурами. Модель подходит и для процессоров AMD, но там температуры немного выше, так что разгон будет сложнее. В комплекте с системой идет вентилятор с подсветкой, это приятный бонус, который еще и сделает ваш корпус красивее. Конечно, если у вас есть прозрачное боковое окно. Мы пока что не добрались до устройства, чтобы протестировать систему на температуру и шум, но раньше производитель радовал нас хорошими показателями, так что и сейчас никаких сомнений у нас не возникает.