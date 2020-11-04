Zalman M3 Plus RGB официально представлен

В последнее время компьютерных корпусов выпускают не так много, как хотелось бы, так как производители почему-то заметно замедлили рост сегмента. Но интересные модели все равно выходят. Например, официально представлен корпус Zalman M3 Plus RGB, который выглядит очень стильно — у него на лицевой стороне расположена декоративная перфорация, обеспечивающая отличный поток воздуха, при этом имеется хорошее RGB-освещение внутри, что делает устройство лишь более ярким и стильным. Это действительно классный продукт, который стоит недорого, но дает пользователю все необходимые возможности для продуктивной работы или игр. К сожалению, пока что стоимость корпуса для рынка России не названа, мы лишь ожидаем новостей по этому поводу.

Комментарии и отзывы Zalman M3 Plus RGB
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