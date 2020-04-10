Zalman S4 Plus готовится к релизу

В последнее время на рынке компьютерных корпусов можно заметить серьезный застой. Компании просто не знают, как им продавать свои новинки, ведь они от старых корпусов почти ничем не отличаются. Однако теперь появилась информация о том, что компания Zalman выпустит в продажу свой новый корпус Zalman S4 Plus в очень строгом стиле. Данный корпус выглядит достаточно привлекательно со светодиодной подсветкой на лицевой панели. Выглядит и правда очень красиво на фоне строгого стиля без лишних декоративных элементов. Внутри достаточно много пространства для сборки своего игрового или рабочего монстра, так что стоит присмотреться и дождаться релиза у нас в стране, после чего уже можно смело сравнивать продукт с конкурентами по рынку.