Zalman S4 Plus готовится к релизу

2020-04-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Zalman S4 Plus; [101]
В последнее время на рынке компьютерных корпусов можно заметить серьезный застой. Компании просто не знают, как им продавать свои новинки, ведь они от старых корпусов почти ничем не отличаются. Однако теперь появилась информация о том, что компания Zalman выпустит в продажу свой новый корпус Zalman S4 Plus в очень строгом стиле. Данный корпус выглядит достаточно привлекательно со светодиодной подсветкой на лицевой панели. Выглядит и правда очень красиво на фоне строгого стиля без лишних декоративных элементов. Внутри достаточно много пространства для сборки своего игрового или рабочего монстра, так что стоит присмотреться и дождаться релиза у нас в стране, после чего уже можно смело сравнивать продукт с конкурентами по рынку.


Комментарии и отзывы Zalman S4 Plus
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркалаОбзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркала
Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
MediaPad M6 и его функции...
MediaPad M6 и его функцииКомпания Huawei выпустила отличный флагманский смартфон бюджетного варианта под названием MediaPad M6. А...
Переводчики 2020...
Переводчики 2020 Переводчики ...
Настольный ПК компании ASUS GL10CS Gamin...
Настольный ПК компании ASUS GL10CS GaminНастольный компьютер представленный компанией Asus уже доступен для заказа по цене в 750 долларов. ...
Samsung анонсировала новый смартфон Gala...
Samsung анонсировала новый смартфон GalaКомпания Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy M11. ...
Олимпийские игры в Токио были перенесены...
Олимпийские игры в Токио были перенесеныЛетние Олимпийские игры 2020 года в Токио были официально отложены из-за пандемии коронавируса. Президент...
Обзор GENIUS Scorpion Spear Pro. Игровая...
Обзор GENIUS Scorpion Spear Pro. ИгроваяСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую мышку от компании Genius, которая не п...
Atari представила PONG Quest приключение...
Atari представила PONG Quest приключениеРазработчики компаний Atari объединилась с командой разработчиков из Chequered Ink для разработки игры PO...
Ваши данные защитит SSD накопитель ADATA...
Ваши данные защитит SSD накопитель ADATAКомпания ADATA является вторым в мире поставщиком модулей памяти DRAM. Брэнд производит различные устр...
Nikon D6 откладывается...
Nikon D6 откладываетсяКак вы все знаете, коронавирус достаточно сильно ударил по рынку электроники, так как многим компаниям пр...
Камеру Canon EOS R7 выпустят в 2021 году...
Камеру Canon EOS R7 выпустят в 2021 годуКомпания Canon уже успела представить в начале этого года топовую зеркальную камеру Canon EOS-1D X Mark I...
Компания Apple работает над новыми наушн...
Компания Apple работает над новыми наушнКомпания Apple готовит новые беспроводные наушники AirPods Pro Lite. ...
Новый 108 Мп датчик для смартфонов от ко...
Новый 108 Мп датчик для смартфонов от коВ прошлом году компания Samsung представила 108 Мп датчик ISOCELL Bright HMX, теперь же в 2020 году компа...
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикациейОбзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией
Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Обзор Slimtec Alpha XS. Лучший видеорегистратор до 3 500 рублей?Обзор Slimtec Alpha XS. Лучший видеорегистратор до 3 500 рублей?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor