Zalman Z-Machine 300 стоит крайне дорого

Официально представлен компьютерный корпус Zalman Z-Machine 300, который выглядит очень необычно и привлекательно. Это корпус полностью выполненный из алюминия, так что материал действительно качественный стильный и дорогой. Плюс на лицевой панели можно заметить весьма привлекательную панель с подсветкой, которая смотрится очень круто ночью и вообще в темное время суток, также можно отметить и декоративную перфорацию на боковой панели из стекла. То есть, производитель над внешним видом продукта постарался, хотя и внутри тоже все очень привлекательно и круто. Проблема лишь в том, что такой корпус стоит дорого и не каждому он будет по карману, хотя вроде раньше производитель делал доступные корпуса и отлично с этим справлялся.