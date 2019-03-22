Zalman Z7 Neo выглядит эффектно

Официально представлен новый компьютерный корпус Zalman Z7 Neo, который выглядит очень круто и сразу привлекает к себе внимание дизайном с двумя стеклянными панелями. На фронтальной стороне корпуса установлена довольно большая стеклянная панель, которая дает вам возможность наслаждаться красивым свечением вентиляторов, плюс есть такая же панель на правой грани корпуса. Это дает вам возможность не просто собрать компьютер для игр или работы, но и наслаждаться его дизайном и красивым внешним видом. За свои деньги это отличное решение, плюс разработчики не забыли про нормальный продув воздуха и на фронтальной панели также установлена решетка для забора воздуха вентиляторами. То есть, решение очень крутое и практичное.