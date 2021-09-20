Zalman представила блоки бюджетные блоки питания серии MegaMax V2

Компания Zalman представила линейку блоков питания MegaMax V2.

Серия MegaMax V2 предлагает модели мощностью 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт с энергоэффективностью 80 Plus. Модели используют дизайн с одной шиной +12В с активной функцией настройки мощности. Охлаждение внутренних компонентов обеспечивает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником.

Блоки питания Zalman MegaMax V2 оснащены стандартным набором функций защиты, такими как защита от повышенного и пониженного замыкания, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева.

Доступность и стоимость блоков питания серии MegaMax V2 производитель не раскрыл.
Комментарии и отзывы Zalman MegaMax V2
Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Go...
Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ GoНе так давно мы проводили детальное изучение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, питание этой видеокар...
Thermaltake выпустила мощный блок питания Toughpower TF1 155...
Thermaltake выпустила мощный блок питания Toughpower TF1 155Thermaltake выпустила блок питания Toughpower TF1 1550W Titanium. Блок питания разработан для мощных сист...
Zalman представила блоки бюджетные блоки питания серии MegaM...
Zalman представила блоки бюджетные блоки питания серии MegaMКомпания Zalman представила линейку блоков питания MegaMax V2. ...
Cooler Master анонсировала новые блоки питания на Summer Sum...
Cooler Master анонсировала новые блоки питания на Summer SumНа Summer Summit 2021 компания Cooler Master анонсировала новые блоки питания: V1100 SFX, V1300 SFX-L, M1...
Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкой...
Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкойТестируемый сегодня блок питания HIPER HPB-600RGB ориентирован на массовый сегмент. Для него заявлен низк...
Thermaltake представила блоки питания серии Toughpower GF1...
Thermaltake представила блоки питания серии Toughpower GF1Компания Thermaltake добавила в свой ассортимент новую серию блоков питания Toughpower GF1. ...
Представлен блок питания EVGA SuperNOVA 1000 GT...
Представлен блок питания EVGA SuperNOVA 1000 GTEVGA расширила модельный ряд блоков питания серии SuperNOVA представив новую модель 1000 GT. Данная серия...
EVGA расширяет ассортимент блоков питания серии Supernova P6...
EVGA расширяет ассортимент блоков питания серии Supernova P6EVGA добавила в линейку блоков питания Supernova P6 новые модели мощностью 650, 750, 850 и 1000 Вт. Благо...
Обзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питанияОбзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питания
Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ GoldОбзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Gold
Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкойОбзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой
Лучшие сетевые фильтры. Pilot Pro GPЛучшие сетевые фильтры. Pilot Pro GP
Лучший блок питания для майнинга. HIGH POWER APT-1200F 1200WЛучший блок питания для майнинга. HIGH POWER APT-1200F 1200W
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor