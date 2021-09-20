Zalman представила блоки бюджетные блоки питания серии MegaMax V2

Компания Zalman представила линейку блоков питания MegaMax V2.

Серия MegaMax V2 предлагает модели мощностью 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт с энергоэффективностью 80 Plus. Модели используют дизайн с одной шиной +12В с активной функцией настройки мощности. Охлаждение внутренних компонентов обеспечивает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником.

Блоки питания Zalman MegaMax V2 оснащены стандартным набором функций защиты, такими как защита от повышенного и пониженного замыкания, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева.

Доступность и стоимость блоков питания серии MegaMax V2 производитель не раскрыл.