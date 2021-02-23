Zalman представила корпуса серии Z8

Zalman представила три корпуса серии Z8, в которую вошли Z8, Z8 MS и Z8 TG. Корпуса в целом схожи за исключением некоторых особенностей.

Корпус Z8 имеет переднюю Mesh-панель с тремя вентиляторами без подсветки, Z8 MS также оснащен Mesh-панелью, но уже имеет вентиляторы с подсветкой RGB. Корпус Z8 TG оснащен передней панелью из закаленного стекла и вентиляторами с RGB. Одна из сторон корпусов выполнена из закаленного стекла.

Корпуса обеспечивают широкую совместимость с комплектующими. Поддержка материнских плат E-ATX /ATX/mATX/mini-ITX, видеокарт длиной 350 мм и кулера высотой 160 мм. Есть два слота для 2,5/3,5 дюймовых дисков и четыре дополнительных слота для 2,5-дюймовых накопителя. В корпусах реализовано место под радиаторы размером 240 и 280 мм. Панель ввода включает два USB 3.0 порта, один USB 2.0 порт, 3,5 мм аудиоразъем для наушников и микрофона, кнопка сброса и питания, а также LED-контроллер.

Корпус Z8 стоит 75 евро, Z8 MS 85 евро и Z8 TG 90 евро. Дата выхода на рынок не объявлена.