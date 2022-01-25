Zalman представила кулеры AIO линейки Alpha c инновационным насосом Triple Flow

Zalman Alpha оснащены инновационной конструкцией насоса «Triple Flow», благодаря чему достигается эффективный отвод тепла и перегрузка насоса сводя к минимуму остаточную жидкость за счет разделения всасывающего и нагнетательного потока охлаждающей жидкости внутри насоса. Основание выполнено из меди с крупной микрореберной решеткой.
Насосный блок имеет встроенный контроллер вентиляторов, который управляет вентиляторами радиатора в зависимости от нагрузки. Водоблок имеет куполообразную форму с подсветкой ARGB. На радиатор можно закрепить вентиляторы с обеих сторон. Вентиляторы также оснащены подсветкой, их максимальная скорость составляет 1800 Об/мин. Линейка поддерживает все сокеты, включая LGA1700, AM4 и LGA1200.
Стоимость новинок производитель не раскрывает.