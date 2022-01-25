Zalman представила кулеры AIO линейки Alpha c инновационным насосом Triple Flow

Компания Zalman выпустила линейку жидкостных охладителей для процессора - Alpha. Линейка представлена в трех вариантах в зависимости от размера радиатора — Alpha 36 (360 мм x 120 мм), Alpha 28 (280 мм x 140 мм) и Alpha 24 (240 мм x 120 мм), кроме того, модели предлагают два цветовых решения, черный и белый.

Zalman Alpha оснащены инновационной конструкцией насоса «Triple Flow», благодаря чему достигается эффективный отвод тепла и перегрузка насоса сводя к минимуму остаточную жидкость за счет разделения всасывающего и нагнетательного потока охлаждающей жидкости внутри насоса. Основание выполнено из меди с крупной микрореберной решеткой.

Насосный блок имеет встроенный контроллер вентиляторов, который управляет вентиляторами радиатора в зависимости от нагрузки. Водоблок имеет куполообразную форму с подсветкой ARGB. На радиатор можно закрепить вентиляторы с обеих сторон. Вентиляторы также оснащены подсветкой, их максимальная скорость составляет 1800 Об/мин. Линейка поддерживает все сокеты, включая LGA1700, AM4 и LGA1200.

Стоимость новинок производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы Zalman Alpha 24
Линейка GIGABYTE AORUS WATERFORCE Liquid Cooler поддерживает…
Линейка GIGABYTE AORUS WATERFORCE Liquid Cooler поддерживаетКомпания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и аппаратных реше…
Cougar представила башенный кулер для ЦП Forza 85…
Cougar представила башенный кулер для ЦП Forza 85Компания Cougar представила башенный кулер для ЦП - Forza 85. …
Системы охлаждения Thermaltake AIO полностью совместимы с ра…
Системы охлаждения Thermaltake AIO полностью совместимы с раThermaltake, ведущий бренд премиум-класса для ПК для самостоятельной сборки, в области охлаждения, игрово…
Arctic анонсирует белый вентилятор P12 PWM PST A-RGB 0dB…
Arctic анонсирует белый вентилятор P12 PWM PST A-RGB 0dBARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, представил сегодня вентилятор P12 …
Arctic представляет вентиляторы P14 RGB и P14 A-RGB…
Arctic представляет вентиляторы P14 RGB и P14 A-RGBARCTIC, один из ведущих производителей малошумных кулеров и компонентов для ПК, расширяет линейку вентиля…
ARCTIC расширяет ассортимент кулеров серии Freezer 35…
ARCTIC расширяет ассортимент кулеров серии Freezer 35Компания ARCTIC расширяет ассортимент кулеров, представив линейку башенных кулеров Freezer 35, идентичных…
EK представила моноблок Quantum Momentum ROG Strix X570-I Ga…
EK представила моноблок Quantum Momentum ROG Strix X570-I GaКомпания EK представила моноблок Quantum Momentum ROG Strix X570-I Gaming D-RGB для материнской платы ROG…
SilentiumPC представила башенный кулер серии Fortis 5…
SilentiumPC представила башенный кулер серии Fortis 5SilentiumPC расширяет свой ассортимент систем охлаждения для процессора представив серию кулеров Fortis 5…
Обзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессораОбзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессора
Обзор Aerocool Mirage 5. Башенное охлаждение с ARGB-подсветкойОбзор Aerocool Mirage 5. Башенное охлаждение с ARGB-подсветкой
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700
Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700
Лучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RCЛучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor