Zalman представила кулеры AIO линейки Alpha c инновационным насосом Triple Flow

Компания Zalman выпустила линейку жидкостных охладителей для процессора - Alpha. Линейка представлена в трех вариантах в зависимости от размера радиатора — Alpha 36 (360 мм x 120 мм), Alpha 28 (280 мм x 140 мм) и Alpha 24 (240 мм x 120 мм), кроме того, модели предлагают два цветовых решения, черный и белый.

Zalman Alpha оснащены инновационной конструкцией насоса «Triple Flow», благодаря чему достигается эффективный отвод тепла и перегрузка насоса сводя к минимуму остаточную жидкость за счет разделения всасывающего и нагнетательного потока охлаждающей жидкости внутри насоса. Основание выполнено из меди с крупной микрореберной решеткой.

Насосный блок имеет встроенный контроллер вентиляторов, который управляет вентиляторами радиатора в зависимости от нагрузки. Водоблок имеет куполообразную форму с подсветкой ARGB. На радиатор можно закрепить вентиляторы с обеих сторон. Вентиляторы также оснащены подсветкой, их максимальная скорость составляет 1800 Об/мин. Линейка поддерживает все сокеты, включая LGA1700, AM4 и LGA1200.

Стоимость новинок производитель не раскрывает.