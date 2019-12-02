Zalman выпускает процессорные кулеры CNPS20X и CNPS17X с RGB

2019-12-02, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Zalman CNPS20X и CNPS17X; [80]
Корейская компания Zalman представила новые кулеры CNPS20X и CNPS17X . Радиатор кулера CNPS17X имеет одиночный, с одним вентилятором, а CNPS20X - с двойным радиатором с двумя вентиляторами.

Оба кулера включают в себя вариант ZM-SF140 с RGB-LED-подсветкой, 140-мм вентиляторы вращаются в диапазоне от 800 до 1500 оборотов в минуту, выталкивая до 63 кубических футов воздуха, при этом уровень шума составляет от 16,5 до 28 дБА. Х-образная форма вдоль рамы вентилятора содержит прозрачные акриловые рассеиватели для светодиодов RGB.

Высота обоих кулеров ограничена 16 см, что делает их удобными для большинства современных корпусов средней высоты. Поддерживаемые типы сокетов процессора: AM4, LGA115x и LGA2066. CNPS17X рассчитан на тепловые нагрузки до 200 Вт, в то время производители утверждают, что CNPS20X рассчитан на 300 Вт.

Комментарии и отзывы Zalman CNPS20X и CNPS17X
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