Замена экрана Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется в $480

Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3 были представлены совсем недавно, но уже стало известно, во сколько обойдется замена их гибких дисплеев. За экран Fold3 придется отдать 480 долларов, а Flip3 – 370 долларов. Речь идет о главных экранах Замена внешних дисплеев оценена в 150 и 100 долларов.

Напомним, что оцененный в 90 тысяч рублей Galaxy Z Flip3 5G оснащается 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, а также 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Galaxy Z Fold3 5G, оцененный в 160 тысяч рублей, оборудован 7,5-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2208:1768 пикселей и подэкранной 4-Мп камерой, а также 6,5-дюймовым внешним Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2268:832 пикселей и частотой обновления 120 Гц/