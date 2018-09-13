Замена заднего стекла iPhone XS Max обойдется в $600

В сети появилась информация о ремонте смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены вчера вечером. Замена аккумулятора в случае гарантии или расширенной гарантии AppleCare+ будет бесплатной, а вот вне её обойдётся в 70 долларов. Замена экрана по гарантии оценена в 30 долларов, а вне гарантийного срока – 280 долларов для iPhone XS и 330 долларов для iPhone XS Max. Если же нерадивый пользователь разобьет заднее стекло iPhone XS Max, то ему придется выложить … 600 долларов! В расширенной гарантии ремонт обойдется в 100 долларов, однако Apple может отказать в гарантийной замене заднего стекла даже при наличии AppleCare+. Отметим, что за 600 долларов можно купить новый iPhone 8.