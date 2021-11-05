Заменить дисплей на iPhone 13 проблематично

На предыдущих iPhone требовались только базовые инструменты для замены дисплея iPhone, на новом iPhone все по-другому, теперь вам нужны микроскоп и инструменты для микропайки, и вы должны участвовать в программе Apple Independent Repair Program.

Дисплей iPhone 13 оснащен микроконтроллером, который сопрягается с iPhone, а это означает, что если вы переключитесь на новый экран, Face ID не будет работать, если микроконтроллер не сопряжен с телефоном. Пока что от Apple нет официального сообщения о том, почему сейчас практически невозможно заменить экран iPhone 13 по сравнению с iPhone предыдущего поколения. Возможно, Apple решит эту проблему с помощью будущего обновления программного обеспечения и упростит замену дисплеев на телефонах. Случится это или нет, пока неизвестно.