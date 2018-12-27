Запущен Honor View 20 с 48-мегапиксельной задней камерой и чипсетом Kirin 980

Huawei выпустила Honor View 20 в Китае. Как и Nova 4, в Honor View 20 установлен дисплей с отверстием диаметром 4,5 для 25-мегапиксельной селфи камеры. ЖК-дисплей имеет размеры 6,4 дюйма и может похвастаться разрешением 2310 x 1080 пикселей. Honor View 20 практически не имеет рамок и имеет соотношение экрана к телу 91,8%!

Другие технические характеристики включают корпус с невидимой текстурой нанопокрытия, разработанной с использованием передовой технологии нанолитографии, заднюю камеру 48 Мп (CMOS-датчик изображения Sony IMX586), которая поддерживает группирование пикселей для ночных снимков HDR 12 Мп, 3D-камеру TOF для определения глубины, скелет отслеживание и захват в режиме реального времени, флагманский набор микросхем Kirin 980, конфигурации ОЗУ 6/8 ГБ, варианты внутренней памяти 128 ГБ/256 ГБ, батарея емкостью 4000 мАч и поддержка настольного режима Huawei.

Телефон будет доступен для покупки в Китае с 28 декабря по цене 430 долларов для 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ встроенной памяти и 510 долларов для 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ встроенной памяти. Специальная версия Honor View 20 Moschino с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти стоит 580 долларов. Глобальный запуск телефона запланирован на 22 января.