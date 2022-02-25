Запуск Asus 8z назначен на 28 февраля

Запуск Asus 8z в Индии был подтвержден на 28 февраля. Помимо информации о запуске, Asus мало что рассказала о телефоне. В прошлом году тайваньская компания выпустила смартфоны Asus ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip по всему миру, которые как сообщается, могут дебютировать как телефоны Asus 8z и Asus 8z Flip на индийском рынке. Следует отметить, что Asus не может запустить ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip под одним и тем же названием в Индии, поскольку товарные знаки Zen и ZenMobile принадлежат другой компании.

Согласно прошлогоднему тизеру, технические характеристики глобальных и индийских вариантов Asus ZenFone серии 8, вероятно, будут одинаковыми. Если эти телефоны будут выпущены как часть серии Asus 8z в Индии, они могут иметь аналогичные характеристики, хотя и с некоторыми обновлениями.