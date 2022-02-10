Запуск Asus ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro в Индии назначен на 15 февраля

Остальные характеристики обоих смартфонов включают процессор Snapdragon 888+, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой на 65 Вт, сканер отпечатков пальцев на дисплее и стереодинамики. Также стоит отметить, что ROG Phone 5s Pro поставляется в комплекте с AeroActive Cooler 5 и корпусом Aero. Смартфоны оснащены 24-мегапиксельной селфи-камерой, а основная 64-мегапиксельная камера сзади дополнена 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 5-мегапиксельной макрокамерой.