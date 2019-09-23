Запуск Lenovo K10 Plus

Lenovo выпустила новую модель K10 Plus, поступит он в продажу 30 сентября. Аппарат оснащен процессором SoC Qualcomm Snapdragon 632, с аккумулятором 4050 мАч.

ЖК-дисплей с разрешением HD 1520 x 720 пикселей. Диагональ панели 6,2 дюйма. Lenovo K10 Plus использует Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Dual 4G VoLTE, GPS и порт USB Type-C, которые можно использовать для зарядки и синхронизации данных.

Смартфон оборудован тройной камерой. 64 Гб встроенной памяти, возможно увеличить до 2 Тб через слот для карт памяти microSD.