Запуск Samsung Galaxy Home Mini уже близко

2019-08-30, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Home Mini ; [55]
Южнокорейский гигант Samsung откладывает запуск умного динамика Galaxy Home уже более года. По-видимому, компания хочет убедиться, что интеллектуальный динамик предлагает наилучшие возможности, поэтому требуется время для дальнейшей обработки продукта до прайм-тайма. Известно, что новинка также работает с интеллектуальным помощником Bixby. В создании колонки приняли участие специалисты AKG.

Теперь компания запустила бета-программу для Galaxy Home Mini в Южной Корее, что означает, что устройство больше не является прототипом. Если все пойдет хорошо, Samsung может запустить свой умный динамик предположительно в этом году.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Home Mini
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