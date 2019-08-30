Запуск Samsung Galaxy Home Mini уже близко

Южнокорейский гигант Samsung откладывает запуск умного динамика Galaxy Home уже более года. По-видимому, компания хочет убедиться, что интеллектуальный динамик предлагает наилучшие возможности, поэтому требуется время для дальнейшей обработки продукта до прайм-тайма. Известно, что новинка также работает с интеллектуальным помощником Bixby. В создании колонки приняли участие специалисты AKG.

Теперь компания запустила бета-программу для Galaxy Home Mini в Южной Корее, что означает, что устройство больше не является прототипом. Если все пойдет хорошо, Samsung может запустить свой умный динамик предположительно в этом году.