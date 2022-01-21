Запуск смартфона Micromax In Note 2 запланирован на 25 января

Компания Micromax официально сообщила, что долгожданный In Note 2 поступит в продажу 25 января в Индии. Компания поделилась коротким тизером, демонстрирующим его дизайн. К большому удивлению, телефон будет иметь обновленный дизайн и будет похож на телефон серии Galaxy S21.

Дисплей смартфона имеет вырез для селфи-камеры с тонкими рамками. Устройство имеет заметный подбородок внизу. На задней панели расположился модуль камеры, похожий на дизайн как у Galaxy S21. Он имеет тройную систему камер расположенные вертикально. Рядом с первым объективом есть светодиодная вспышка. Сзади он имеет маркировку «In», а по бокам, расположилась качелька регулировки громкости и кнопка питания. Судя по всему, кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Компания подтверждает, что телефон имеет стеклянную заднюю панель.
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