Запуск смартфона OnePlus Nord 3 намечен на второй квартал

Ожидается, что OnePlus Nord 3 будет выпущен во втором квартале с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт. Говорят, что новый телефон OnePlus станет преемником OnePlus Nord 2, выпущенного в июле прошлого года. Модель прошлого года оснащена технологией зарядки Warp Charge 65 (65 Вт), которая рассчитана на зарядку аккумулятора с нуля до 100 процентов за 30 минут. На MWC ранее на этой неделе родственная OnePlus компания Oppo объявила о своем стандарте зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт, который, как утверждается, полностью заряжает аккумулятор емкостью 4500 мАч за 15 минут. Realme также представила свой стандарт зарядки мощностью 150 Вт, который называется UltraDart Charge мощностью 150 Вт.

OnePlus еще не подтвердил никаких подробностей об OnePlus Nord 3. Тем не менее, производитель намекнул на грядущий запуск. Глядя на исторические записи OnePlus из последних двух лет OnePlus Nord 3 может дебютировать где-то в июле.