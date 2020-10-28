Зарядное устройство Anker Powerport III Nano оптимизировано для смартфона iPhone 12

Компания Anker Innovations представила новое зарядное устройство Powerport III Nano. Зарядное устройство имеет такой же размер как у зарядки Apple, но в три раза мощнее. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки и способна заряжать смартфон iPhone 12 в три раза быстрее.

Anker Powerport III Nano является самым тонким и легким в новой линейке портативных устройств компании. Производитель использовал многослойную конструкцию с настраиваемыми магнитными компонентами для уменьшения размера, повышения эффективности и улучшения теплоотвода.

Зарядное устройство оснащено только портом USB-C с выходной мощностью 20 Вт. Также разъем поддерживает фирменную технологию Anker PowerIQ 3.0, который был обновлен и оптимизирован для быстрой зарядки iPhone 12.

Anker PowerPort III Nano поступит в продажу с ноября по цене 1590 рублей.