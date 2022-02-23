Зарядное устройство Realme мощностью 200 Вт появилось раньше анонса

На изображение мы видим невыпущенное зарядное устройство Realme с поддержкой зарядки 200 Вт (20 В / 10 А), которое имеет код модели VCK8HACH и поддерживает протокол Power Delivery, но только до 45 Вт. Текущие смартфоны Realme имеют максимальную мощность 65 Вт, поэтому переход на 200 Вт станет огромным шагом вперед для молодого бренда. Тем не менее, мы также слышали слухи о том, что Realme работает над зарядкой телефонов мощностью 80 Вт и 150 Вт, и она будет использовать адаптеры питания Oppo мощностью 160 Вт для зарядки своих смартфонов мощностью 150 Вт.