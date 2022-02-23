Зарядное устройство Realme мощностью 200 Вт появилось раньше анонса

Вице-президент Realme, Мадхав Шет рассказал в эксклюзивном интервью в октябре прошлого года, что технология зарядки Realme UltraDART мощностью 125 Вт, будет коммерциализирована в этом году. Этого еще не произошло, но вчера Realme объявила, что 28 февраля 2022 года на Mobile World Congress (MWC) представит «самую быструю в мире технологию зарядки смартфонов». Хотя Realme не разглашает, насколько быстрой будет эта технология, просочившееся изображение предполагает, что она может достигать 200 Вт.

На изображение мы видим невыпущенное зарядное устройство Realme с поддержкой зарядки 200 Вт (20 В / 10 А), которое имеет код модели VCK8HACH и поддерживает протокол Power Delivery, но только до 45 Вт. Текущие смартфоны Realme имеют максимальную мощность 65 Вт, поэтому переход на 200 Вт станет огромным шагом вперед для молодого бренда. Тем не менее, мы также слышали слухи о том, что Realme работает над зарядкой телефонов мощностью 80 Вт и 150 Вт, и она будет использовать адаптеры питания Oppo мощностью 160 Вт для зарядки своих смартфонов мощностью 150 Вт.

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