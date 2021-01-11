Зарядное устройство Samsung USB-C мощностью 65 Вт

Samsung готовится к запуску серии Galaxy S21 14 января . В преддверии мероприятия в сети появился зарядный блок Samsung мощностью 65 Вт, и можно предположить, что Galaxy S21 Ultra будет поддерживать его.

Судя изображениям, зарядное устройство Samsung отображается в белом цвете. Если присмотреться, у адаптера есть номер модели EP-TA865. Данный номер ранее прошел сертификацию NRRA Кореи еще в сентябре 2020 года.

На изображениях показано, что зарядное устройство имеет максимальную выходную мощность 20 В при 3,25 А = 65 Вт. Кроме того, у него есть входной порт Type-C, что означает, что вам нужно использовать кабель от USB-C к USB-C. На изображении также показано, что он сертифицирован как PD (Power Delivery) и PPS (Programmable Power Supply).
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