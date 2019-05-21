Зарядное устройство-генератор за SOScharger $ 29,99

Разряженный аккумулятор - это всегда проблема, особенно когда нет доступа к электричеству.

Небольшой гаджет SOScharger позволяет заряжать телефон бесконечно. Батарея емкостью 2300 мАч обладает достаточным зарядом, чтобы зарядить большинство телефонов на 100%. Он оснащен встроенной ручкой, которую вы просто поворачиваете для выработки энергии. Это работает в любых условиях в отличие от солнечных батарей. Прямой USB-выход делает его совместимым практически с любым телефоном. SOScharger доступен за $ 29,99.