Зарядное устройство-генератор за SOScharger $ 29,99

2019-05-21, Автор - Anna; Продукт - SOScharger; [78]
Разряженный аккумулятор - это всегда проблема, особенно когда нет доступа к электричеству.

Небольшой гаджет SOScharger позволяет заряжать телефон бесконечно. Батарея емкостью 2300 мАч обладает достаточным зарядом, чтобы зарядить большинство телефонов на 100%. Он оснащен встроенной ручкой, которую вы просто поворачиваете для выработки энергии. Это работает в любых условиях в отличие от солнечных батарей. Прямой USB-выход делает его совместимым практически с любым телефоном. SOScharger доступен за $ 29,99.

Комментарии:
Как заработать в Интернете? Работающие ...
Как заработать в Интернете? Работающие Ни для кого не является секретом, что многие хотят начать зарабатывать в Интернете и не знают с чего н...
Amazon, eBay, AliExpress - экономим на ...
Amazon, eBay, AliExpress - экономим на Ни для кого не является секретом, что в нашей стране сейчас практически ничего не производится, а если...
Google представила более мощную и доступ...
Google представила более мощную и доступGoogle представила новую версию своей бизнес-ориентированной гарнитуры Glass дополненной реальности. Glas...
Часы Galaxy Watch, Gear S3 и Gear Sport ...
Часы Galaxy Watch, Gear S3 и Gear Sport В настоящее время компания Samsung уделяет особое внимание созданию нового интерфейса One для своих умных...
Dota 2 – Игра не перестает радовать свои...
Dota 2 – Игра не перестает радовать своиСогласитесь, современные компьютерные игры уже не те, что мы привыкли видеть раньше. Разработчики существ...
Vivo представила IQOO Space Knight Limit...
Vivo представила IQOO Space Knight LimitКитайский производитель смартфонов vivo представляет новую версию своего игрового телефона IQOO, созданно...
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 ...
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 На прошлой неделе мы проводили тестирование видеокарты ...
Свежее обновление Galaxy Buds устраняет ...
Свежее обновление Galaxy Buds устраняет Через три месяца после выпуска Samsung Galaxy Bud компания выпустила второе важное обновление. Оно устран...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)
Обзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГОбзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГ
Обзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 годаОбзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 года
Обзор SVEN AP-G857MV. Доступные игровые наушники Обзор SVEN AP-G857MV. Доступные игровые наушники
Обзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальностиОбзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальности
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
Xiaomi объявила о старте продаж в России...
Xiaomi объявила о старте продаж в России16 мая в Москве прошла презентация смартфона Xiaomi Mi 9 SE, который был создан специально для тех, кто х...
Предварительный обзор In Win 928. Очень ...
Предварительный обзор In Win 928. Очень Достаточно часто пользователи жалуются на то, что они хотят собрать производительную систему с крутой вид...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликер...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликерБольшинство современных игровых проектов построено на вполне понятных и привычных игроку механиках — разр...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. Луч...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. ЛучСегодня мы поговорим о новом смартфоне — OnePlus 7 Pro. У него шикарный набор преимуществ, мимо которых п...
Обзор Math Riddles. Математика в игровой...
Обзор Math Riddles. Математика в игровойПрактически все современные мобильные игры вынуждают игрока деградировать. Это нормальный процесс — после...
Компания Teka представила новую линейку ...
Компания Teka представила новую линейку Концерн Teka - ведущий производитель техники и сантехники для кухонь и ванных комнат, отмечает 15-летие р...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor