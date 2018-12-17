Завтра анонсируют Lenovo Z5s

Завтра выйдет Lenovo Z5s с 8 ГБ оперативной памяти и тройной камерой на задней панели. Стремясь показать нам устройство, компания VP только что представила цвета Z5s на Weibo. Черный Lenovo Z5s выглядит простым и классическим, что скорее всего, станет первым доступным вариантом. Вы также можете заметить порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. Название будет данного цвета будет Night Sky.

Во второй версии все визуальное удовольствие - градиент, начиная с розового и постепенно переходя к ярко-оранжевому. Ободок телефона выполнен из розового золота, и это, вероятно, вдохновлено цветами, которые можно увидеть в ясную погоду во время восхода солнца. Предполагаемое название Sunrise Gold / Pink.

Фиолетовый вариант также уникален по-своему. Появляется с легкими оттенками RGB. Этот вариант Lenovo Z5s, вероятно, имеет микроточки, которые по-разному отражают свет, создавая радужные блики на задней панели.