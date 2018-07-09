ZenFone Ares самый сильный смартфон за последнее время

ZenFone Ares смартфон с мощной характеристикой. В тыльную стенку смартфона вмонтирована основная камера, в основу которой положен оптический модуль Sony IMX318 с разрешением 23 МП и диафрагмой F/2.0. Камера оснащена лазерным автофокусом.Имеются функции стабилизации изображения. Super AMOLED экран имеет размер 5,7 дюйма по диагонали. Матрица поддерживает разрешение 2560 х 1440 пикселей, что соответствует видеостандарту Quad HD. Дисплей надежно защищен от повреждений прочным покрытием Corning Gorilla Glass 4.Селфи-камера получила следующие параметры: и диафрагму F/2.0, угол обзора 85 градусов и разрешение 8 МП.Аппарат поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO, оснащен сканером отпечатков пальцев. Корпус снабжен симметричным USB-слотом типа C и громкоговорителями высокого качества. Батарея устройства имеет емкость 3300 мАч. Стоимость смартфона составит 330 долларов.