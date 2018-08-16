ZenFone Live L1 и его скромные технические параметры

Новинка ZenFone Live L1 с очень хорошими характеристиками. Устройство может работать с двумя SIM-картами и поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11b/g/n. Гаджет весит 140 граммов, его размеры – 147,3 × 71,8 × 8,2 мм. Батарея новинки имеет емкость 3000 мАч.Экран нового аппарата ASUS обеспечивает четкость изображения 1440 х 720 пикселей. Его размер составляет 5,5 дюйма. Формат дисплея – 18:9. Основная камера на тыльной стороне включает один сенсор на 13 МП. Камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 5 МП.В арсенале памяти всего 1 ГБ «оперативки» и внутренний флэш-носитель объемом 16 ГБ. В электронной схеме девайса задействован 4-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 425, работающий на частоте 1,4 ГГц. Графикой управляет видеоускоритель Adreno 308.О стоимости смартфона пока неизвестно.