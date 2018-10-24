Zenfone Lite L1 и Zenfone Max M1 поступили в продажу

В прошлую среду Asus представила два новых бюджетных смартфона для индийского рынка - Zenfone Lite L1 и Zenfone Max M1. На мероприятии устройства были объявлены как Flipkart Exclusives.

Asus Zenfone Lite L1 поставляется с менее впечатляющими характеристиками - Snapdragon 430, в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Он оснащен одной 13-мегапиксельной камерой f / 2.0 на задней панели и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, обе со светодиодной вспышкой. Аккумулятор на 3000 mAh.

Zenfone Max M1 имеет тот же самый 5,4-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ и разрешением 18:9. Asus также скопировал основную камеру и чипсет, но теперь передняя панель оснащена 8 МП, батарея составляет 4000 мАч, а комбинация памяти - 3 + 32 ГБ. Оба устройства работают с оболочкой ZenUI 5. Они ориентированы на конкурентов Xiaomi Redmi 6A и Xiaomi Redmi 6 на индийском рынке.