Ждем новые смартфоны BlackBerry

Китайская компания TCL, которая купила права на мобильный бизнес BlackBerry, на выставке CES 2018 рассказала о будущих планах на свои смартфоны - производитель хочет выпустить еще больше продуктов с QWERTY клавиатурой аппаратного типа, так что если вы большой фанат такого рода смартфоном, то нужно лишь подождать. Главной причиной создания продукции такого типа являются деньги - продажи предыдущего продукта превысили план компании на 50%, плюс разработка смартфона не требует много денег и сил - покупатели гаджетов с аппаратной клавиатурой хотят хороший дисплей, клавиатуру и дизайн более-менее привлекательный. Все эти компоненты у компании уже есть, нужно лишь немного доделать их и выпускать гаджет в продажу. Ждем новинок от производителя и расскажем вам все новости, как только они появятся в сети.