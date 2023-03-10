Желтый iPhone 14 Plus подешевел на $115

Напомним, что смартфон характеризуется 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м2, 5-нм процессором Apple A15 Bionic (6-ядерный GPU, 6-ядерный CPU и 16-ядерный NPU), сдвоенной основной камерой с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом, аккумулятором ёмкостью 4325 мАч и поддержкой спутниковой связи с функцией отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях.