Желтый iPhone 14 Plus подешевел на $115

Популярная китайская площадка JD.com снизила цену на смартфон iPhone 14 Plus в желтой расцветке. Причем скидка составила немалые 115 долларов. Самое интересное, что новинка еще даже не появилась в розничной продаже и доступна для предварительного заказа. Версия со 128 ГБ флеш-памяти стоит 890 долларов, а с 256 ГБ – 1020 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м2, 5-нм процессором Apple A15 Bionic (6-ядерный GPU, 6-ядерный CPU и 16-ядерный NPU), сдвоенной основной камерой с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом, аккумулятором ёмкостью 4325 мАч и поддержкой спутниковой связи с функцией отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях.