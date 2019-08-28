Живые фотографии Google Pixel 4

В сети появились живые фотографии, показывающие переднюю и заднюю часть Google Pixel 4. Смартфон работает под управлением Android 10, что можно определить по появлению панели жестов навигации в нижней части экрана и скобок для Google Assistant в нижнем левом и правом углах дисплея.

По слухам, Pixel 4 и Pixel 4 XL будут иметь экраны AMOLED с диагональю 5,7 и 6,3 дюйма, с частотой обновления 90 Гц. Оба дисплея имеют соотношение сторон 19: 9. Разрешение на Pixel 4 будет 1080 x 2280 (FHD +), а на Pixel 4 XL 1440 x 3040 (QHD +). Обе модели будут работать на мобильной платформе Snapdragon 855 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ памяти.

Pixel 4 будет иметь две камеры сзади 12 МП + 16 МП, в то время как Pixel 4 XL получит дополнительный третий «спектральный датчик». Камеры могут отличаться технологией, называемой захватом цвета P3 с широкой гаммой , которая уже используется на iPhone. Это позволяет камерам захватывать на 25% более широкий диапазон цветов, чем система sRGB, которую использует большинство телефонов. Младшая модель получит батарею емкостью 2800 мАч, а старшая может получить аккумулятор на 3700 мАч. Анонс устройств планируется в октябре.